"O ICEE registou um aumento ligeiro no terceiro trimestre" face ao trimestre anterior e em linha com a "recuperação iniciada no quarto trimestre de 2021", lê-se no boletim do INE divulgado hoje.

O "comportamento favorável" foi influenciado "pelas perspetivas de subida de emprego e da procura futura".

Mas nem todos os setores partilham do otimismo.

A avaliação favorável do clima económico deveu-se "à apreciação positiva nos setores do comércio e de serviços", enquanto os empresários do setor da produção industrial reviram "em baixa as suas atividades" em relação ao trimestre anterior.

O ICEE faz parte do boletim de Indicadores de Confiança e de Clima Económico uma publicação sobre a conjuntura de Moçambique, compilada com base num inquérito realizado pelo INE às empresas do setor não financeiro.

"O estudo expressa a opinião de agentes económicos acerca da evolução e perspetiva da sua atividade, particularmente sobre emprego, procura, encomendas, preços, produção, vendas e limitações de atividade", explica a autoridade estatística moçambicana.

