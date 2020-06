O índice mensal caiu de um valor de 95,6 em março para 88,3 em abril, com a tendência negativa a dever-se à "queda da confiança em todos grupos empresarias, com maior destaque para o grupo das pequenas e médias empresas", detalha o boletim do INE.

Os quatro indicadores que servem de base de cálculo do ICE e que medem as expetativas de emprego, procura, preços e uma apreciação do emprego atual caíram todos para o valor mínimo desde 2004.