Incerteza sobre reformas em Angola mantém investidores desconfiados - Consultora Fitch A consultora Fitch Solutions considerou hoje que a incerteza à volta da capacidade do Governo de Angola de implementar as reformas está a manter a desconfiança dos investidores, atribuindo um risco agudo às operações no país. economia Lusa economia/incerteza-sobre-reformas-em-angola-mantem_5e30237ad617441277a784f7





"Apesar de as reformas ajudarem na avaliação do risco de Angola relativamente ao ambiente de investimento e de comércio, a incerteza à volta da capacidade efetiva do Governo em implementar com sucesso as medidas prometidas significa que os níveis de risco operacional geral continuam agudos", lê-se numa nota da Fitch Solutions.

De acordo com a análise, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os peritos desta consultora detida pelos mesmos donos da agência de rating Fitch escrevem que "os negócios em Angola enfrentam um ambiente operacional desafiante a curto e médio prazo".