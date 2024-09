Segundo os dados disponibilizados pelo Banco Nacional de Angola (BNA) e compilados hoje pela Lusa, o país gastou 509,9 milhões de dólares (461 milhões de euros) em importação de alimentos no primeiro trimestre do ano contra os 445,3 milhões de dólares do segundo.

O volume total das importações de bens alimentares nos meses de abril, maio e junho de 2024 também caiu 9,2% em comparação com igual período de 2023, quando foram gastos 490,8 milhões de dólares.

Os dados trimestrais do BNA referem que, no segundo trimestre de 2024, o país gastou mais em importação de máquinas e equipamentos, com um total de 816,5 milhões de dólares (738 milhões de euros), um aumento de 102% em relação ao trimestre anterior.

As importações de combustíveis, com 765,3 milhões de dólares, mais 30,3 milhões de dólares que no trimestre anterior, de alimentos (445,3 milhões de dólares), de construções e materiais de construção (324,9 milhões de dólares) e de veículos e suas partes (232,6 milhões de dólares) lideram a lista dos produtos mais importados neste trimestre.

