Impacto no setor privado da Guiné-Bissau vai ser acentuado - BCEAO

A diretora-nacional do Banco Central dos Estados da África Ocidental (BCEAO) para a Guiné-Bissau, Helena Nosolini Embaló, disse hoje que o impacto da crise sanitária no setor privado no país vai ser acentuado porque se trata de empresas pequenas.