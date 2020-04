A medida foi avançada esta tarde em conferência de imprensa, em Ponta Delgada, a propósito das medidas da região para o combate à pandemia.

Na segunda-feira, com esta redução do estado de contingência para alerta, haverá a retoma de serviços de saúde para utentes de "diversas patologias".

"Não estamos a falar apenas de uma situação de regresso à normalidade. Estamos a falar de uma situação em que até onde nos for possível e até onde for possível a essas unidades de saúde, se deve aproveitar uma janela temporal de dois, três, quatro meses para tratar do que é possível tratar, prevenir o que é possível prevenir, acautelar aquilo que é necessário acautelar", declarou Vasco Cordeiro sobre este ponto.

Além disso, será retomado o transporte marítimo de passageiros nas ligações entre as ilhas das Flores e do Corvo, no grupo Ocidental da região.

Haverá também a abertura de diversos estabelecimentos, nomeadamente bares ou ginásios, e a "abertura de zonas balneares", cumprindo-se sempre as normas de distanciamento.

Já na quarta-feira, dia 06 de maio, dar-se-á nestas três ilhas a abertura de diversos serviços da administração regional, "mantendo-se regime de teletrabalho em todos os casos em que isso seja possível", nomeadamente em casos mais delicados ou em grupos de risco.

Creches, jardins de infância e centros de dia reabrem nas Flores, no Corvo e em Santa Maria também no dia 06 de maio, ao passo que na segunda-feira seguinte, dia 11, haverá o "retomar das aulas presenciais nos estabelecimentos dos três ciclos de ensino básico, bem como no secundário", com máscara e desinfetante a terem de ser usados por "toda a comunidade".

PPF // ROC

Lusa/Fim