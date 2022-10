Num comunicado divulgado esta terça-feira, o IGCP indica que irá comprar Obrigações do Tesouro com prazo em 25 de outubro de 2023, que foram colocadas com uma taxa de juro de 4,95%, e com prazo em 15 de fevereiro de 2024, com juros de 5,65%.

Por outro lado, irá vender três linhas de obrigações, com maturidade em 15 de outubro de 2027, com um cupão de 0,7%, em 16 de junho de 2032, com juros de 1,65%, e em 12 de abril de 2052, com cupão de 1%.

Além de uma maturidade mais curta, as obrigações que o IGCP se propõe recomprar têm cupões mais elevados do que os das obrigações que pretende vender.

