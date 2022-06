"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 15 de junho pelas 10:30 horas um leilão da linha de BT com maturidade em 23 de setembro de 2022, com um montante indicativo de EUR 500 milhões", indicou a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), em comunicado divulgado na última quinta-feira.

No último leilão comparável, em 20 de abril, o IGCP colocou 451 milhões de euros em BT a três meses à taxa média de -0,655%, com a procura a atingir 3,06 vezes o montante colocado.

O anúncio do IGCP revela ligeiras alterações face às linhas de atuação para o segundo trimestre, as quais são sempre indicativas e dependente da avaliação da instituição presidida por Cristina Casalinho.

Segundo o programa de financiamento de 2022, o IGCP previa para 15 de junho um leilão a três meses e a 11 meses, com um montante indicativo entre mil milhões de euros e 1.250 milhões de euros.

