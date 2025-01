A 'yield' da emissão fixou-se em 55 pontos base acima da taxa 'swap' do euro a 10 anos e a procura foi superior a 25.000 milhões de euros, adianta a Bloomberg.

A emissão contou com a colaboração de várias instituições financeiras, incluindo o BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole-CIB, JP Morgan (B&D) e o Morgan Stanley, refere a Bloomberg.

Comentando a colocação de hoje, o diretor de Investimentos do Banco Carregosa, Filipe Silva, afirma que "na sua primeira emissão sindicada do ano, Portugal colocou com sucesso obrigações do tesouro a 10 anos", sublinhando que "a emissão teve uma forte procura".

"O livro de ordens acabou por superar os 25.000l milhões para uma emissão de 4.000 milhões", afirmou.

"A forte procura mostra a confiança que os investidores têm na dívida nacional, o baixo 'spread' que temos versus a Alemanha tem permitido fazer estas emissões com uma 'yield' relativamente baixa", referiu, recordando que "no início de 2024, numa emissão semelhante, Portugal pagou um 'spread' de 40 pontos base e os 'swap' a 10 anos estavam em 2,54%".

Filipe Silva conclui que "com esta emissão a 10 anos o IGCP vem para o mercado com um novo 'benchmark' [referência] para a dívida nacional".

Às 13:50, os juros da dívida de Portugal estavam a subir ligeiramente, para 2,992%, contra 2,991% na quarta-feira, enquanto os da Alemanha desciam para 2,540%, contra 2,546%.

MC // MSF

Lusa/Fim