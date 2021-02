O projeto foi apresentado ao programa Next Generation EU e está alinhado com os pilares do Plano de Recuperação, Transformação e Resiliência do Governo espanhol.

O estudo, conceção e engenharia poderá começar este ano e entrar em funcionamento em 2026.

A empresa prevê que o projeto, com a participação de 66 empresas e centros tecnológicos espanhóis, incluindo 52 PME, gere mais de 2.800 empregos por ano.

Antes do início da sua construção, no cenário 2021-2022, poderá gerar entre 1.000 e 2.000 empregos.

A atividade poderá envolver, de acordo com as estimativas da empresa, nove comunidades autónomas.

O parque eólico flutuante 'offshore' seria a ponta de lança para o desenvolvimento de até 2.000 megawatts (MW) de vento flutuante 'offshore' que a empresa identificou e poderia ser levantado na costa galega, na Andaluzia ou nas Ilhas Canárias, informou a Iberdrola.

MC // EA

Lusa/Fim