Hotelaria prevê perda de receitas turísticas entre 500 e 800 ME em 4 meses A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) prevê perdas de receitas turísticas entre os 500 e 800 milhões de euros, entre 01 de março e 30 de junho de 2020, de acordo com um inquérito aos seus associados, hoje apresentado. economia Lusa economia/hotelaria-preve-perda-de-receitas-turisticas-_5e6a27662259591961017e5b





As previsões apresentadas pela AHP, em conferência de imprensa, num hotel em Lisboa, resultam de um inquérito que fez junto dos seus associados, entre os dias 03 e 09 de março, cujos dados são atualizados diariamente, para saber qual o impacto que o Covid-19 está a ter na hotelaria nacional.

Num cenário mais positivo, com perdas de 30% das receitas internacionais na hotelaria, as perdas estimadas, entre 01 de março e 30 de junho, são de 500 milhões de euros.

Já num cenário de queda de 50% nas receitas internacionais, as perdas poderão ser de 800 milhões de euros, no mesmo período.

A AHP ressalvou que os números podem agravar-se, uma vez que os cálculos foram feitos com base em respostas obtidas junto dos associados entre os dias 03 e 09 de março, antes, por exemplo, do anúncio do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter suspendido as viagens da Europa para aquele território.

MPE // CSJ

Lusa/Fim