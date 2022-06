Em abril, a taxa de ocupação média já recuara 46,9%, em comparação com o mês homólogo de 2021, de acordo com a Direção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

No mês passado, os 121 hotéis e pensões do território, com um total de 39 mil quartos, hospedaram 457 mil pessoas.

Nos cinco primeiros meses deste ano, a taxa de ocupação média hoteleira foi de 37,3%, menos 14,1 pontos percentuais, em termos anuais, tendo os estabelecimentos hospedado 2,2 milhões de pessoas.

As medidas de restrição e controlo contra a covid-19 levaram Macau, que em 2019 contabilizou quase 40 milhões de visitantes, a fechar a fronteira a estrangeiros e impor uma quarentena obrigatória a quem chega de zonas consideradas de alto risco.

Macau enfrenta agora o pior surto desde o início da pandemia e endureceu as medidas de controlo, com impacto na economia local, muito dependente do turismo e da indústria do jogo.

