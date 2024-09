Dos 1.261.000 hospedados no território - "número que quase atingiu o nível de agosto de 2019 (99,7%)" - os hóspedes internacionais (73 mil) aumentaram 21%, destacando-se a Coreia do Sul com 26 mil, ou mais 40,3%, no mês em análise, de acordo com um comunicado da Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Nos oito primeiros meses deste ano, os 144 estabelecimentos hoteleiros hospedaram 9.773.000 pessoas, mais 12,9%, face a idêntico período de 2023 e o período médio de permanência dos hóspedes manteve-se em 1,7 noites, acrescentou.

Naquele período, a taxa de ocupação média dos quartos de hóspedes dos estabelecimentos hoteleiros foi de 85,5%, mais 4,6 pontos percentuais relativamente ao mesmo período de 2023.

Entre janeiro e agosto, o número de entradas de visitantes que chegaram em excursões a Macau equivaleu a 1.388.000 (+127,6%, face ao mesmo período de 2023), dos quais 1.240.000 eram visitantes em excursões provenientes do Interior da China e 128.000 eram visitantes internacionais em excursões, tendo subido 115,5% e 352,2%, respetivamente, assinalou.

O número de entradas de visitantes em excursões da Coreia do Sul (51.000) cresceu 587,9% e o da Índia (18.000) subiu 1.165,9%.

