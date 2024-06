"A visita tem como objetivo promover o vibrante cenário 'fintech' [tecnologia financeira] de Hong Kong e as mais recentes inovações financeiras para um ecossistema Web3 sustentável", disseram as autoridades do território, em comunicado, acrescentando que Christopher Hui partiu no domingo à noite para uma visita aos Países Baixos, a Espanha e a Portugal.

A Web3 ou Web3.0 refere-se ao desenvolvimento da Internet através da descentralização, criptomoedas, ativos digitais e tecnologia 'blockchain'.

A 'blockchain' é um registo descentralizado de transações, uma base de dados digital, subjacente à Bitcoin e a outras criptomoedas, mas que possui o potencial para suportar uma grande variedade de negócios.

O Governo de Hong Kong disse que Christopher Hui pretende promover, durante a visita, "o desenvolvimento da indústria e pagamento através de ativos digitais, pagamento e a 'tokenização' de ativos do mundo real", a representação de ativos físicos por digitais.

O secretário vai manter reuniões bilaterais com dirigentes governamentais dos três países, de acordo com a mesma nota.

Antes de regressar a Hong Kong, em 08 de junho, Hui vai ainda participar em diversos eventos e receções em Amesterdão, Madrid e Lisboa para conhecer líderes de instituições financeiras, bem como comunidades 'fintech' e empresariais.

