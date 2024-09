Em causa está uma oferta de compra de obrigações, emitidas em 08 de fevereiro de 2022 e com prazo de vencimento em 08 de fevereiro de 2025 de até 230 milhões de euros e anunciada no final de agosto.

De acordo com o comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Haitong Bank "adquiriu 123.300 obrigações, com o valor nominal unitário de Euro100.000 e global de Euro123.300.000". Contas feitas, este valor representa 53,6% do total.

"As referidas 123.300 obrigações adquiridas pelo Haitong Bank, S.A. no âmbito da Oferta serão amortizadas e canceladas em 18 de setembro de 2024, de acordo com a lei e os termos e condições aplicáveis", detalha ainda a instituição.

Esta operação foi dirigida a investidores qualificados e decorreu entre 02 de setembro de 2024 e a passada sexta-feira.

O Haitong Bank teve lucros de 5,1 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, uma subida de 12,4% face ao período homólogo.

