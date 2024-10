"No âmbito da oferta, o Haitong Bank, S.A. adquiriu 600 obrigações, com valor nominal unitário de 100.000 euros e global de 60.000.000 euros, representativas do empréstimo obrigacionista denominado '230.000.000 euros Floating Rate Sénior Guaranteed Notes due 2025', emitidas a 08 de fevereiro de 2022, com data de vencimento a 08 de fevereiro de 2025 e com o montante de 106.800.000 euros por reembolsar", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As 600 obrigações vão ser amortizadas e canceladas esta sexta-feira "ou em data aproximada", mantendo-se em circulação, após o cancelamento, 468 obrigações, com o montante total de 46.800.000 euros.

"Com esta operação, o Haitong Bank prossegue a sua estratégia financeira, para otimizar liquidez e margem", sublinhou.

