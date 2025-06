"O financiamento é o motor do desenvolvimento e, neste momento, esse motor está a afogar-se", disse António Guterres, na abertura da IV Conferência Internacional para o Desenvolvimento da ONU, em Sevilha, Espanha, onde estão reunidos representantes de 192 dos 193 países da organização, incluindo mais de 60 chefes de Estado e de Governo.

O secretário-geral da ONU realçou que a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, acordada pela comunidade internacional, "está em perigo" e dois terços das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão atrasados.

"Alcançá-los requer uma inversão de mais de quatro biliões de dólares por ano", acrescentou, sublinhando que esta "não é só uma crise de números", mas de pessoas "que passam fome" ou crianças sem acesso a vacinas ou a educação.

"Hoje, o desenvolvimento e o seu grande impulsionador - a cooperação internacional - enfrentam fortíssimos ventos contra", disse Guterres, que falou num "mundo sacudido por desigualdades, caos climático e conflitos devastadores", com o "multilateralismo sob tensão" e com "a confiança a desmoronar-se".

"Estamos aqui em Sevilha para mudar o rumo", disse Guterres, que considerou o documento "Compromisso de Sevilha", negociado nas últimas semanas no seio da ONU e que pretende relançar o financiamento ao desenvolvimento e a cooperação internacional, "uma clara promessa global de reparar a forma como o mundo apoia os países que sobem a escada do desenvolvimento".

O líder da ONU destacou a necessidade de "fazer fluir os recursos, rápido", dirigindo-se aos países em desenvolvimento, a quem pediu investimentos nas "esferas de maior impacto", como a saúde, a educação ou as energias renováveis.

A estes países pediu também reforços dos sistemas tributários e combate à corrupção e evasão fiscal.

Quanto aos países desenvolvidos e doadores de ajuda ao desenvolvimento, realçou o apelo do "Compromisso de Sevilha" para "duplicarem a ajuda dedicada à mobilização de recursos nacionais" e insistiu que os bancos de desenvolvimento têm de triplicar a capacidade de empréstimos.

Guterres reiterou ainda a necessidade de atrair e envolver o setor privado para investimentos para o desenvolvimento, com novos quadros legais e mais transparentes.

O secretário-geral da ONU considerou também essencial "reparar o sistema mundial da dívida" pública, que é insustentável, injusto e inacessível para os países em desenvolvimento, sendo considerado um bloqueio ao crescimento sustentável, como está também enunciado no "Compromisso de Sevilha".

"Com um serviço de dívida que ascende a 1,4 biliões de dólares ao ano, os países precisam - e merecem - um sistema que abarate o custo do endividamento, facilite a reestruturação justa e oportuna da dívida e preveja as crises em primeiro lugar", afirmou, considerando que o "Compromisso de Sevilha" lança as bases para serem alcançadas estas mudanças necessárias.

"Esta conferência não é sobre caridade. Tenta restabelecer a justiça e permitir que todos viam com dignidade", destacou.

Os Estados Unidos da América (EUA), que cortou na ajuda ao desenvolvimento desde que Donald Trump voltou à Presidência do país, em janeiro, são o único país ausente de Sevilha e também abandonaram as negociações do "Compromisso de Sevilha", que não vão subscrever.

