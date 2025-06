Nuno Borges conquista primeira vitória no 'major' britânico

Londres, 30 jun 2025 (Lusa) -- O tenista português Nuno Borges conquistou hoje a primeira vitória em Wimbledon, ao derrotar o argentino Francisco Cerundolo na ronda inaugural do terceiro torneio do Grand Slam da temporada, que decorre até 13 de julho no All England Club.