"O setor mineiro dará um contributo muito importante para o crescimento económico e para a criação de empregos em toda a África Austral e Ocidental, e acreditamos mesmo que é altura de a Guiné Equatorial entrar na corrida e começar a desenvolver o seu potencial na área mineral", disse o ministro do setor, Gabriel Lima, citado num comunicado da Câmara de Energia Africana.

Os cinco acordos de exploração foram assinados com as mineiras Manhattan Mining Investment, Blue Magnolia e Shefagold, no seguimento das licitações feitas nos leilões do ano passado.