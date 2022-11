"Falámos com o Banco Islâmico de Desenvolvimento e eles estão disponíveis para apoiar o setor da agricultura para que possamos ter a nossa soberania e independência alimentar", afirmou o ministro das Finanças guineense.

O governante falava no final de um encontro com uma missão do Banco Islâmico de Desenvolvimento, que chegou hoje ao país, para avaliar os projetos em curso na Guiné-Bissau.

Em declarações aos jornalistas, o ministro disse que o mundo "está num momento difícil por causa da guerra na Ucrânia".

"Houve um aumento significativo dos preços dos produtos de primeira necessidade no mercado. É um fenómeno global e devemos apostar mais na agricultura. Temos de ter autossuficiência alimentar. Nos anos 60 a Guiné-Bissau exportava arroz", salientou Ilídio Té.

Além do apoio ao desenvolvimento da agricultura, o ministro e o Banco Islâmico de Desenvolvimento abordaram também a possibilidade de investimento no desenvolvimento industrial, minas e saneamento.

"Acelerar as coisas e avançar com os novos projetos que estão na manga", disse, sublinhando que o Banco Islâmico de Desenvolvimento é um dos parceiros mais antigos do país.

O representante do Banco Islâmico de Desenvolvimento para o país, Eddie Omar Davis, afirmou que o objetivo da missão é continuar o diálogo para o "desenvolvimento da Guiné-Bissau".

Entre os projetos daquela instituição financeira no país, o representante destacou o apoio à construção da estrada entre Safim e Dugal para a integração regional com o Senegal.

A formação profissional para aumentar as oportunidades de emprego para jovens guineenses foi outro dos projetos destacados por Eddie Omar Davis.

A missão vai permanecer em Bissau até quinta-feira, tendo previstos alguns encontros com outras autoridades guineenses e visitas aos projetos em curso.

MSE // JH

Lusa/Fim