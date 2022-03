Além da ilha, com 54 metros quadrados, que será montada no centro do edifício onde decorre a Bolsa de Turismo de Lisboa, Ben Cunha disse que será também realizada uma conferência para captar investimento.

"Vamos fazer uma conferência sobre investimento turístico na Guiné-Bissau, que é o ponto mais alto da nossa participação, e nessa conferência pensamos levar o primeiro-ministro, o ministro do Turismo e o ministro do Ambiente", afirmou o diretor-geral da Promoção do Investimento Turístico e Hoteleiro.

Na conferência, os investidores convidados vão poder ouvir o primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam, mas também o ministro do Turismo, Fernando Vaz, e o ministro do Ambiente, Viriato Cassamá.

"O principal objetivo é atrair investimentos para o setor, vamos tentar mostrar quais são as vantagens para investir na Guiné-Bissau, os incentivos fiscais e muito mais", disse.

Sobre a classificação da CNN dos Estados Unidos, que considerou o arquipélago dos Bijagós como o segundo destino a visitar este ano, Ben Cunha recordou que até há pouco tempo os Estados Unidos desaconselhavam os seus cidadãos a viajar para a Guiné-Bissau.

"Agora um canal norte-americano aconselha as pessoas a nível mundial a visitarem os Bijagós. Sabemos que a Guiné-Bissau tem uma má imagem a nível internacional e a nossa luta é limpar essa imagem, que não é verdade", salientou.

"A Guiné-Bissau é um país bastante seguro, o nome que sai é o da instabilidade política, mas na realidade não é. As pessoas podem andar à vontade sem risco de serem assaltadas, o próprio povo é afável e muito hospitaleiro. O país tem muitas maravilhas", acrescentou.

O Governo da Guiné-Bissau tem como um dos seus principais objetivos desenvolver o setor do turismo no país, através da promoção dos Bijagós, um arquipélago com 88 ilhas, classificadas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) desde 1996 como reserva da bioesfera.

A Bolsa de Turismo de Lisboa vai decorrer entre 16 e 20 de março.

