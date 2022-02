Ainda de acordo com a instituição, o ano passado adquiriu créditos de valor de 304 milhões de euros, mais 23% do que em 2020.

"Do total das nove operações do grupo, Portugal registou números recorde tanto em créditos totais a clientes como em novos volumes de negócio, sendo a operação que mais cresceu em todo o grupo", lê-se no comunicado.

O grupo bancário BFF obteve, em 2021, um lucro líquido ajustado de 125,3 milhões de euros, mais 7% do que em 2020.

Em termos de solvabilidade, o rácio de capital era de 17,6% no final de 2021.

O grupo BFF disse ainda que tem dividendos acumulados de 125 milhões de euros no primeiro trimestre o que permitirá a "distribuição cumulativa aos investidores de um total de aproximadamente 300 milhões de euros já obtidos até outubro de 2021".

O BFF nasceu em 1985 em Itália, quando empresas farmacêuticas com elevadas quantias a cobrar ao Estado italiano se uniram e criaram um consórcio para fazer a gestão dessas cobranças, ganhando força pela escala.

A operar em Portugal desde 2014 e com uma sucursal desde 2019, o que o BFF Banking Group faz no país é comprar faturas ('factoring') que empresas privadas tenham sobre a Administração Pública, ficando a seu cargo cobrar e receber os montantes que o Estado tem em dívida. O BFF é dos maiores credores do Estado português na área da saúde.

