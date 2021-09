Pelas 10:00, o PSI20 seguia em queda de 1,47% para 5.221,48 pontos, com 17 ações em baixa, uma em alta e uma inalterada.

Com a entrada da Greenvolt, empresa subsidiária da Altri para o setor das energias renováveis, o PSI20 passa agora a contar com 19 empresas.

O anúncio da inclusão da empresa liderada por João Manso Neto no PSI20 foi conhecido no dia 08, quando a Euronext Lisboa fez a revisão trimestral dos resultados do índice, depois de a empresa ter entrado em bolsa no dia 15 de julho.

Em junho, a empresa tinha anunciado uma IPO de cerca de 150 milhões de euros dirigida a investidores qualificados, com aumento de capital reservado adicional e simultâneo de 56 milhões de euros como contrapartida da aquisição da polaca V-Ridium.

O PSI20 seguia alinhado com as principais congéneres europeias, que estão hoje também a negociar no vermelho, com os investidores à espera da reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), receosos com a situação de liquidez do gigante imobiliário chinês Evergrande.

ICO (JE) // JNM

Lusa/Fim