Com o tema "A resposta de Portugal às Novas Tendências do Mercado" e mais um dia de evento, o festival pretende reunir profissionais ligados aos vinhos, incluindo importadores, distribuidores, profissionais da restauração e hotelaria para divulgar informação sobre os vinhos portugueses e as diferentes características associadas a cada região.

Este ano, além da Grande Prova, onde profissionais e consumidores podem interagir com produtores e promover negócios, será realizado um "show cooking" com receitas que valorizam a gastronomia nacional.

Um jantar harmonizado com o "chef" Angolano Helt Araújo e o candidato a Master of Wine português Tiago Macena, que dará também uma MasterClass para profissionais, é outro dos pontos altos da agenda.

A ViniPortugal é uma organização interprofissional que gere a marca Wines of Portugal, presente em quatro continentes e 21 mercados estratégicos, entre os quais Angola.

Com um investimento anual superior a oito milhões de euros, realiza anualmente mais de 100 ações de promoção dos vinhos portugueses, envolvendo mais de 400 agentes económicos nacionais.

