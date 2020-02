Governos são-tomense e chinês assinam acordo para obras de alargamento do aeroporto de São Tomé

Os governos são-tomense e chinês assinaram hoje um acordo para as obras de expansão da pista do aeroporto de São Tomé, requalificação e melhoria do terminal de passageiros e serviços de navegação e controlo aéreo.

economia

Lusa

