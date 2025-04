"Todos os anos, o Governo apoia as rádios comunitárias existentes nos municípios. Por isso, hoje assinámos o contrato de transferência de fundos públicos para com 19 rádios comunitárias", afirmou o secretário de Estado da Comunicação Social, Expedito Dias, aos jornalistas, após a assinatura do contrato com as rádios comunitárias, em Díli.

Segundo o secretário de Estado, o valor orçamental atribuído a cada rádio comunitária não é igual, sendo definido com base nas propostas apresentadas.

O orçamento será gerido diretamente pelas próprias rádios comunitárias.

Expedito Dias pediu aos gestores e gestoras das rádios que centrem a cobertura em atividades agrícolas, jovens criativos e iniciativas ao nível das aldeias, sucos, postos administrativos e municípios.

"Quero que 60% da cobertura seja dedicada às atividades dos agricultores, e 40% às atividades cerimoniais, do presidente da autoridade municipal, dos postos administrativos e dos líderes comunitários", afirmou.

A Secretaria de Estado da Comunicação Social timorense assinou também hoje um acordo com o Centro Audiovisual Max Stahl para digitalizar os arquivos da televisão e agência noticiosa públicas.

