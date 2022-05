"O Governo só pode intervir ao nível fiscal e o gasóleo colorido e marcado já tem, do ponto de vista do IVA, uma taxa reduzida de 13%", apontou Maria do Céu Antunes, numa audição parlamentar conjunta com as comissões de Orçamento e Finanças e Agricultura e Pescas.

Por sua vez, em termos do ISP, o gasóleo colorido também tem um valor reduzido, tendo-se verificado uma descida de 3,4 cêntimos por litro, fixando-se num nível "pré-troika".

Em resposta aos deputados, Maria do Céu Antunes precisou ainda que perante a subida do preço, recentemente verificada, o gasóleo colorido aumentou três cêntimos.

A titular da pasta da Agricultura destacou que foram destinados 20 milhões de euros, com retroativos a 01 de janeiro deste ano, para o setor fazer face ao aumento dos custos com a eletricidade.

Contudo, referiu que o objetivo passar por criar autonomia estratégica em termos da produção de energia limpa.

"Já disponibilizámos 51 milhões de euros e vamos disponibilizar mais 46 milhões de euros para a instalação de painéis fotovoltaicos", sublinhou.

PE // MSF

Lusa/Fim