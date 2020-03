Governo moçambicano vai perdoar multas por atrasos à Segurança Social O Governo moçambicano aprovou hoje um decreto de perdão de multas e redução de juros de mora resultantes das dívidas de contribuições à Segurança Social, para aliviar a pressão sobre as empresas devido à pandemia do novo coronavírus. economia Lusa economia/governo-mocambicano-vai-perdoar-multas-por_5e7a4c011a16c91991b99042





"No conjunto de medidas para aliviar as empresas, achamos oportuna esta medida para que não se sintam muito 'apertadas'", disse Filimão Suazi, vice-ministro da Justiça e porta-voz do Conselho de Ministros, após a reunião do órgão executivo.

O perdão surge "por se constatar que muitas entidades empregadoras não cumprem com a sua obrigação de pagar as contribuições ao sistema de segurança social obrigatória", explicou.