"Aqui há um grande desafio porque as taxas ainda são muito baixas. Deveremos evoluir dos atuais 15 % para 35% em 2024, na ambição de atingir 45% em 2029", declarou a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namashulua.

A governante falava durante uma reunião com diretores provinciais da educação, no âmbito das estratégias para o retorno faseado das aulas paralisadas pela pandemia de covid-19 no país.