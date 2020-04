Governo moçambicano diz que perda imediata na receita do Estado ultrapassa 358 ME O ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Adriano Maleiane, disse hoje que o país perdeu, "de imediato", receitas no valor de 26,4 mil milhões de meticais (358,2 milhões de euros), devido ao ajustamento orçamental provocado pela covid-19. economia Lusa economia/governo-mocambicano-diz-que-perda-imediata-na_5e96cea5c239856cd410edd0





"De imediato, perdemos 26,4 mil milhões de meticais de receitas e precisamos de encontrar uma outra solução para esse prejuízo", declarou Adriano Maleiane.

O ministro referiu-se ao impacto do novo coronavírus nas contas públicas, quando apresentava as propostas do Plano Económico e Social (PES) e do Orçamento do Estado (OE) de 2020.