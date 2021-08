"Queremos sublinhar que os aumentos dos salários mínimos não são com certeza os desejáveis, mas sim os possíveis, tomando-se em conta a atual conjuntura económica e social do nosso país", disse Margarida Talapa, durante uma conferência de imprensa, no final da sessão semanal do Governo, na quinta-feira.

A ministra fez menção aos impactos negativos da pandemia de covid-19, ataques armados no centro e norte de Moçambique e as calamidades naturais que afetaram o país como fatores refletidos nos valores percentuais aprovados.

A função pública teve uma subida de 5%, passando o salário mínimo para 4.691 meticais (63 euros), a agricultura conheceu um aumento de 10%, passando para 4.829 meticais (64 euros) e a pesca industrial aumentou 3,7% para 5.570 meticais (74 euros).

A indústria de extração mineira em grandes empresas aumentou em 6,4%, passando para 9.846 meticais (131 euros).

As pedreiras têm uma subida de 3,1% para 6.580 meticais (88 euros), as salinas aumentam 4,5% e para 5.559 meticais (74 euros) e a indústria transformadora regista um incremento de 6,4% para 7.450 meticais (99 euros).

A panificação conheceu um aumento de 7% para 5.350 meticais (71 euros).

As grandes empresas do setor da eletricidade, gás e água registaram um aumento de 7,2%, passando a pagar 8.900 meticais (119 euros) e as pequenas empresas aumentam 7,2% para 7.246 meticais (97 euros).

O setor da construção regista um incremento de 3,1% para 6.331 meticais (85 euros).

As atividades não financeiras conheceram uma subida de 6,5% para 7.300 meticais (97 euros), a hotelaria 1,5% para 6.578 meticais (88 euros).

O setor financeiro, bancos e seguradoras regista um aumento de 5,9% para 13.409 meticais (179 euros) e as microfinanças, microseguros e outras entidades de atividades auxiliares registaram um incremento de 5,9% para 11.913 meticais (159 euros).

LYN // JH

Lusa/Fim