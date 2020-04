Governo moçambicano aprova decreto para facilidades aduaneiras e fiscais O Governo moçambicano aprovou hoje facilidades aduaneiras e fiscais para aliviar a pressão sobre as empresas no país, um instrumento que visa minimizar o impacto económico da covid-19 no país. economia Lusa economia/governo-mocambicano-aprova-decreto-para_5e95fa87167deb31ca1034b4





"Trata-se de medidas de políticas fiscais e que procuram trazer inovação no contexto dos impostos, muito particularmente na questão do imposto sobre o valor acrescentado (IVA)", disse o porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Suaze, falando após uma reunião deste órgão.

Entre as medidas, destaca-se a dispensa de pagamentos por conta, o adiamento do pagamento especial por conta (PEC) e a autorização de compensações de créditos, principalmente para empresas que importam produtos fundamentais no combate à covid-19.