"O investimento está avaliado em cerca de seis milhões de dólares (cinco milhões de euros) e visa dar uma resposta à procura na região do grande Maputo, onde a situação é tida como crítica", detalha.

O problema tem-se agudizado com as restrições de lotação impostas pelas medidas de prevenção da covid-19 e com o recolher obrigatório noturno na região da capital.

A falta de transporte tem impedido que muitas pessoas regressem a casa antes das 21:00, como estipulado pelo governo.

"De um total de 100 autocarros a serem adquiridos, 80 serão movidos a gás e os restantes 20 a gasóleo, uma medida que visa reduzir os custos operacionais", conclui o Governo.

Moçambique tem um total acumulado de 561 óbitos e 52.629 casos de covid-19, 62% dos quais recuperados e 279 internados.

