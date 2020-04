"O conjunto das novas medidas, no valor global superior a 25 milhões de euros, poderá representar em média 10 mil euros de apoio potencial para cada 'startup", refere o Ministério da Economia e da Transição Digital, em comunicado, salientando que estes apoios visam permitir que as 'startups' "consigam superar as consequências da pandemia covid-19 e retomar a sua atividade normal após este período excecional".

Entre as medidas constam a StartupRH Covid19, um "apoio financeiro através de um incentivo equivalente a um salário mínimo por colaborador (até a um máximo de 10 colaboradores por 'startup')" e a prorrogação do Startup Voucher, que prolonga por três meses o benefício da bolsa anterior já atribuído (2.075 euros por posto de trabalho de empreendedor".

Outra das medidas é o Vale Incubação - Covid19, que se traduz num apoio para 'startups' com menos de cinco anos, "através da contratação de serviços de incubação com base em incentivo de 1.500 euros não reembolsável".

Inclui ainda o 'Mezzanine' funding for Startups, um "empréstimo convertível em capital social (suprimentos), após 12 meses, aplicando uma taxa de desconto que permita evitar a diluição dos promotores", com "'tickets' médios de investimento entre 50 mil euros e 100 mil euros por 'startup'".

Outra das medidas é o "lançamento de instrumento Covid-19 - Portugal Ventures", que se traduz no "lançamento de aviso ('call') da Portugal Ventures para investimentos em 'startups', com 'tickets' a partir de 50 mil euros".

Esta iniciativa é financiada através da Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD), Portugal Ventures e Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

O Ministério da Economia e da Transição Digital salienta que, no âmbito da situação da atual pandemia do novo coronavírus, "as 'startups' podem ainda recorrer a dois apoios já em vigor e que foram adaptados para dar respostas mais efetivas".

Em causa, o fundo 200M, "coinvestimento com investidores privados em 'startups' e 'scaleups' portuguesas, com um mínimo público de 500 mil euros e máximo de cinco milhões de euros" e o "fundo coinvestimento para a inovação social, coinvestimento com investidores privados em empresas com projetos inovadores e de impacto social com um mínimo público de 50 mil euros e máximo de 2,5 milhões de euros".

