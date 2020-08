Uma das obras é a construção de um muro de proteção para evitar a inundação marítima, com cerca de 500 metros de comprimento e 1,5 metros de altura e outra é um projeto de ordenamento urbanístico de dois locais onde serão construídas 40 habitações sociais para albergar pelo menos quatro dezenas de famílias que serão retiradas das residências construídas em locais de risco.

"A ideia é deslocar as pessoas que estão nas zonas de risco, que têm sofrido muito com as consequências das alterações climáticas, estamos a falar das perturbações e inundações marítimas", disse Silvino Mendes do Projeto Waca.