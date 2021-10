Segundo o comunicado, os fundos serão investidos no programa nacional de cantinas escolares e no programa nutrição nas regiões de Oio, Bafatá e Gabú que são as mais afetadas pela desnutrição crónica.

A ajuda vai beneficiar as crianças inscritas apenas nas escolas assistidas pelo PAM e as crianças desnutridas nos centros de saúde e centros de recuperação nutricional.

"A doação vai permitir ao PAM continuar a fazer as compras locais de alimentação para o programa de cantinas escolares, incluindo feijões e tubérculos, produzidos pelas associações de mulheres e jovens das comunidades próximas das escolas, em parceria com as organizações não-governamentais, nomeadamente, Ecas-D, Kafo e Tiniguena", lê-se na nota.

O PAM informa também que o programa de compras locais envolve mais de 500 associações de agricultores em oito regiões do país, e que a compra de peixe em lata, incluindo no cabaz alimentar das crianças, é feita na região de Tohoku, no Japão.

O PAM vai continuar a apoiar as escolas mais vulneráveis no país durante o ano escolar 2021/2022, como também vai implementar, em colaboração com o Ministério da Educação, o programa nacional de alimentação escolar em todas as oito regiões da Guiné-Bissau, com a exceção do setor autónomo de Bissau, visando assim 150.000 crianças em 693 escolas primárias.

MSE // LFS

Lusa/Fim