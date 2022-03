No total, serão reabilitados o correspondente a cerca de 11 quilómetros de estradas, melhorados os passeios, aumentando a mobilidade e segurança rodoviária, segundo o secretário-geral do Ministério das Obras Públicas, Luís Miguel.

De acordo com o primeiro-ministro, Nuno Nabiam, o projeto será executado com fundos próprios do Governo.

"Vamos reabilitar toda a cidade de Bissau. É uma promessa que assumo aqui", disse o primeiro-ministro, num ato realizado na praça dos Heróis Nacionais, diante do palácio da Presidência da Guiné-Bissau.

O secretário-geral do ministério das Obras Públicas, Luís Miguel, explicou que o projeto está dividido em quatro lotes, a primeira contempla a reabilitação de vias de acesso à zona de Bissau Velho (no centro), a segunda e terceira lotes englobam as vias da Avenida Amílcar Cabral e zonas do Alto Bandim e a quarta lote permitirá a reabilitação de toda a marginal do Cais de Pindjiguti.

Não foi revelado o valor do projeto, mas Luís Miguel informou que será pré-financiado pela empresa General World e posteriormente será pago pelo Governo.

O projeto será concluído em dois anos, sendo que cada lote deverá ser executado e concluído em seis meses.

O ministro das Obras Públicas, Fidelis Forbes, afirmou que a reabilitação de vias de acesso às zonas urbanas de Bissau permitirá dignificar a capital do país à imagem de outros países da sub-região africana.

"Não dignifica a nenhum guineense dizer que esta é a Avenida Amílcar Cabral tal como está", observou Forbes referindo-se a estrada que liga o centro de Bissau ao aeroporto internacional Osvaldo Vieira.

