Num comunicado distribuído aos órgãos de comunicação social pelo gabinete do ministro dos Assuntos Parlamentares, o Governo garante ainda "a promoção da modernização tecnológica e a criação de condições mais favoráveis para os clientes da agência de notícias".

Para o Governo, esta operação vai permitir que o Estado assuma "as opções estratégicas da agência de notícias, no âmbito do contrato de concessão de serviço público", que -- assegura -- será revisto.

No texto, explicita-se que a aquisição contempla dois contratos, um com as Páginas Civilizadas e outro com a Global Media.

A primeira daquelas empresas era titular de 476.064 ações da Lusa, representativas de 22,35% do capital social da agência, a que correspondia o valor de 1.221.262,46Euro e a segunda de 497.420 ações representativas de 23,36% do capital, a que corresponde o valor de 1.276.047,70Euro.

No total, o valor global da operação correspondeu à compra de 2.129.690 ações, no valor nominal de 2,50 euros cada, totalizando 2.497.310.16Euro. Com a participação de 50,15% que já detinha na agência, o Estado Português soma agora 95,86% das ações.

O valor da aquisição acordado entre as partes foi proposto pela Direção Geral do Tesouro e Finanças com base na avaliação dos ativos da agência de notícias.

