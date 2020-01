Governo de São Tomé e Príncipe dá posse a três novas chefias militares O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, empossou hoje o coronel Olinto de Ceita Paquete no cargo de vice-chefe de Estado Maior das Forças Armadas. economia Lusa economia/governo-de-sao-tome-e-principe-da-posse-a_5e3464a2ecd62512786c61c6





Na cerimónia foram empossados também o coronel José Maria de Menezes e o capitão-de-mar-e-guerra Pedro Afonso de Barros nos cargos, respetivamente, de comandante do Exército e comandante da Guarda Costeira.

No ato que decorreu no Palácio do Governo foi promovido por distinção o tenente-coronel Albertino do Sacramento Neto para o posto de coronel.