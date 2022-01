Macau, um do território com maior densidade populacional do mundo, tem neste momento uma população composta cerca de 680.000 habitantes em 33 quilómetros quadrados. Em 2040, a previsão é de que haja 800.000 em cerca de 36,6 quilómetros quadrados, de acordo com o projeto do plano diretor.

"O Projeto do Plano Diretor prevê, a longo prazo, um novo aterro como espaços para o desenvolvimento urbano e para a reserva de terrenos, com vista a dar resposta ao futuro crescimento populacional e a atender às futuras exigências sociais e económicas" e ainda aterros junto à costa e outro para a expansão do aeroporto, lê-se.

Hoje, em conferência de imprensa, o porta-voz do Conselho Executivo, André Cheong, recordou que a área de intervenção do plano será dividida em 18 unidades, classificadas como zona urbana e zona não urbanizável.

A área total da zona não urbanizável representará cerca de 18% da área total, sendo que o objetivo passa por preservar colinas, águas e zonas húmidas.

Nos restantes 82% espera-se a criação de novas zonas comerciais e de atividade económica em vários pontos da cidade "no sentido de promover a cooperação regional e o desenvolvimento da economia nos postos fronteiriços".

Segundo as autoridades, o plano pretende ainda criar condições para "incentivar as pessoas a trabalharem nas zonas onde habitam e promover o equilíbrio entre a função profissional e a função residencial".

Este regulamento administrativo entrará em vigor no dia seguinte à sua publicação.

