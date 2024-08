"Diferentemente de uma empresa comum, os Bancos Centrais podem operar com património líquido negativo, cobrindo os seus compromissos correntes pela emissão monetária", escreveu o executivo, em comunicado, em reação a uma conferência de imprensa do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).

O maior partido da oposição cabo-verdiana instou na quarta-feira o Governo a repor os capitais próprios do banco central, que estão negativos há setes anos, alertando que isso "enfraquece" a autonomia do regulador.

No comunicado, o Governo salientou que a existência de capitais próprios negativos não compromete a continuidade das atividades, nem a autonomia do Banco de Cabo Verde (BCV).

O executivo esclareceu que os capitais próprios negativos do Banco Central, desde 2010, estão relacionados principalmente à diminuição da rentabilidade das reservas internacionais líquidas.

E com a crise financeira de 2008 e nos anos seguintes, constatou que a rentabilidade das reservas cambiais "diminuiu consideravelmente", impactando negativamente nos resultados do Banco e, consequentemente, no seu capital próprio.

Entretanto, o atual Governo, suportado pelo Movimento para a Democracia (MpD) desde 2016, substituindo o PAICV, avançou que em 2019 capitalizou o BCV, pela primeira vez, com 700 milhões de escudos (6,3 milhões de euros).

"Infelizmente, essa capitalização foi interrompida devido à crise pandémica", lamentou, dando conta que, atualmente, as reservas internacionais líquidas do banco central estão "em nível confortável", cobrindo cerca de 6,2 meses de importações de bens e serviços.

"Mesmo com a situação líquida negativa, desde o ano de 2010, o Banco Central de Cabo Verde tem cumprido suas missões principais de manutenção da estabilidade de preços e promoção da estabilidade financeira", sustentou na nota o Ministério das Finanças.

E avançou que desde 2021, o capital próprio do regulador vem apresentando "melhoria significativa" e que em julho era de 1,7 milhões de escudos negativos (16,2 milhões de euros), mas com uma variação positiva de 64%, relativamente a dezembro de 2020.

O Governo, liderado por Ulisses Correia e Silva, considera também que não há "quaisquer evidências" de que esteja enfraquecendo a autonomia da instituição, referindo que, se isso estivesse em causa, estaria mencionado nas avaliações do Fundo Monetário Internacional (FMI).

"Pelo contrário, o Governo está comprometido em continuar a reforçar o capital social do Banco de Cabo Verde e tem empreendido importantes reformas no setor financeiro, através do fortalecimento da legislação" que rege a instituição, terminou.

No seu relatório e contas de 2023, o BCV deu conta que o capital próprio, não obstante continuar negativo, registou "uma melhoria" de 22,41%, face a 2022.

A lei orgânica estipula que, depois da apresentação do relatório ou declaração confirmando o saldo dos prejuízos, o Governo deve entregar ao Banco, num prazo máximo de 60 dias, fundos ou títulos negociáveis datados, de montantes necessários para corrigir o défice.

RIPE // VM

Lusa/Fim