"Para as pessoas com créditos à habitação contratados nos bancos comerciais com taxas de juros variáveis, o Governo irá assumir os custos adicionais derivados do aumento dos juros, mediante o mecanismo de bonificação", afirmou Ulisses Correia e Silva, apontando que a medida visa mitigar os impactos financeiros nas famílias, enquanto perdurar a decisão do BCV.

Na sua declaração durante o debate parlamentar sobre crescimento económico e desenvolvimento inclusivo, o chefe do Governo disse ainda que, para reforçar o estímulo e o incentivo à habitação jovem, o Governo vai aumentar a bonificação dos juros dos créditos para aquisição ou construção de habitação própria.

"A bonificação passará dos cerca de 2% atuais para 50%", assegurou.

O BCV aumentou as principais taxas de juro em 50 pontos base, desde janeiro, continuando a aproximação à zona euro, para tornar menos atrativa a saída de divisas -- depois de em novembro ter decidido um aumento de 25 pontos base.

A taxa diretora (TRM) está atualmente em 2,25%.

A medida do Governo surge num momento em que os bancos cabo-verdianos preveem um ligeiro aumento da procura de crédito, tanto para empresas, quanto para particulares, mas com critérios de aprovação mais restritivos.

RS // VM

Lusa/Fim