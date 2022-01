A iniciativa enquadrada no âmbito do projeto de apoio à autonomização e inclusão das mulheres e jovens nas fileiras de caju, frutas e legumes é financiada pelo BAD em cerca de mil milhões de francos CFA (cerca de 1,5 milhões de euros).

O projeto destina-se a apoiar as mulheres e jovens das regiões de Cacheu e Oio, no norte, Biombo, nordeste e em Bissau.

Para durar cinco anos, o projeto visa reforçar a capacidade de acesso ao financiamento, infraestruturas, equipamentos de transformação e mercados, explicou Marciano Barbeiro, no ato de lançamento.

O ministro da Agricultura guineense destacou que o projeto "representa um importante passo" na implementação das políticas públicas do Governo visando alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030.

Segundo Marciano Barbeiro, o projeto pretende relançar as cooperativas agrícolas e gerar empregos para mulheres e jovens.

O projeto vai potenciar a profissionalização de 100 cooperativas de mulheres em micro e pequenas empresas, vai dar formação a 300 rapazes e meninas, vai formar cinco especialistas nacionais no domínio do caju (principal produto agrícola e de exportação do país), 10 técnicos especializados no processamento de produtos agrícolas, criar duas unidades de processamento de caju e ainda construir oito armazéns de secagem de produtos.

Uma linha de crédito de cerca de 780 milhões de CFA (1,1 milhões de euros) estará disponível para os agricultores das quatro localidades.

MB // PJA

Lusa/Fim