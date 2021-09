"Hoje o que aprovamos foi a inclusão de um conjunto de novos projetos, que representam cerca de 200 milhões de euros de apoio a concretizar através do Plano de Recuperação e Resiliência [PRR], do próximo quadro comunitário Portugal 2030", anunciou a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa.

A governante indicou que o apoio financeiro previsto, com um horizonte temporal de cinco anos, é distribuído "em cinco domínios temáticos que correspondem às grandes fragilidades destes territórios", destacando as áreas do ambiente, floresta, agricultura e ordenamento, que terão "mais apoio".

"Por motivos óbvios, o grande investimento é feito em programas de reordenamento e gestão da paisagem no Pinhal Interior, onde as associações de produtores podem ser beneficiários, mas também os municípios", declarou a ministra da Coesão Territorial, referindo que há também apoio para a construção e dinamização de áreas integradas de gestão da paisagem no Pinhal Interior.

Ana Abrunhosa reforçou que a floresta, em particular o ordenamento e a gestão, é uma das áreas que necessita ainda de "uma grande atenção e de um grande investimento", lembrando que o Pinhal Interior "foi um território muito afetado pelos incêndios de 2017", pelo que em 2018 foi aprovado um plano de revitalização que incluía um conjunto de atividades e de apoios que foram feitos ao longo do tempo.

