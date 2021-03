"Foi aprovada a resolução que cria a Estrutura de Missão 'Recuperar Portugal', cujo objetivo é promover a gestão e monitorização da execução e concretização dos objetivos operacionais do Programa de Recuperação e Resiliência", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Em conferência de imprensa, ministro do Planeamento, Nelson de Souza, precisou que esta estrutura temporária vai ser constituída "por um máximo de 60 elementos" do seio da Administração Pública ou "através de contratos", que vão abranger o período de duração do mandato da estrutura, que coincide com a execução do PRR.

A missão terá entre as principais funções "dar suporte a toda a operacionalização do programa", adiantou.

