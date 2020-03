Governo anuncia prorrogação automática do subsídio de desemprego O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje a prorrogação automática do subsídio de desemprego, bem como do complemento solidário para idosos e do rendimento social de inserção. economia Lusa economia/governo-anuncia-prorrogacao-automatica-do_5e754fd054821b1985b1234c





O governante falava, já depois das 21:30, no final de uma reunião do Conselho de Ministros, para debater as medidas de apoio social e económico para a população afetada pela pandemia de covid-19, que começou às 10:30.

A suspensão da caducidade dos contratos de arrendamento foi outra das medidas de apoio social anunciadas por António Costa, que antes de falar ao país se reuniu com o Presidente da República, ao fim da tarde no Palácio de Belém, em Lisboa.

"No quadro da Assembleia da República está a ser debatido um conjunto de medidas de apoio social", adiantou, ainda, o primeiro-ministro.

