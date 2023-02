A linha ferroviária, com mais de 700 quilómetros, atravessa Angola com início na província do Namibe (oeste) até ao Moxico (leste), através da província da Huíla (sul).

Segundo o despacho presidencial consultado pela Lusa, o concurso vai ser aberto a entidades nacionais e estrangeiras, atribuindo-se ao Ministério dos Transportes a responsabilidade pelos atos relacionados com o procedimento concursal, sem acrescentar mais detalhes.

O despacho presidencial menciona que a dinamização deste corredor ferroviário é uma prioridade do executivo, com vista a impulsionar as exportações de minérios e rochas ornamentais, melhorar os fluxos comerciais e reduzir o isolamento das províncias que serve.

Em novembro passado foi formalizado o acordo que atribui ao consórcio formado pelas empresas Trafigura, Vecturis e Mota-Engil a gestão do Corredor Ferroviário do Lobito, com mais de 1.300 quilómetros, por um período de 30 anos.

