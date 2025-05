As autoridades disseram que a Rússia atacou a Ucrânia com 14 mísseis balísticos e 250 'drones' Shahed, de fabrico iraniano, enquanto as forças ucranianas abateram seis mísseis e neutralizaram 245 'drones' --- 128 'drones' foram abatidos e 117 foram frustrados com recurso a meios eletrónicos.

A Administração Militar da Cidade de Kiev disse que foi um dos maiores ataques combinados de mísseis e 'drones' na capital.

"Uma noite difícil para todos nós", disse o Governo, em comunicado.

Numa publicação na rede social X, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, classificou-a como uma "evidência clara de que o aumento da pressão de sanções sobre Moscovo é necessário para acelerar o processo de paz".

Também na X, o secretário para os Negócios Estrangeiros do Reino Unido falou sobre "mais uma noite de terror para os civis ucranianos". "Estas não são ações de um país que procura a paz", disse David Lammy.

A embaixadora da União Europeia em Kiev descreveu o ataque como horrível. "Se alguém ainda duvida que a Rússia quer que a guerra continue --- leia as notícias", escreveu Katarina Mathernová na rede social.

Os destroços de mísseis e drones intercetados caíram em pelo menos seis distritos da cidade de Kiev.

De acordo com o chefe interino da administração militar da cidade, Tymur Tkachenko, seis pessoas necessitaram de assistência médica após o ataque e dois incêndios foram provocados no distrito de Solomianskyi, em Kiev.

O distrito de Obolon, onde um edifício residencial foi seriamente danificado no ataque, foi o mais atingido, com pelo menos cinco feridos na zona, disse a administração.

O alerta de ataque aéreo em Kiev durou mais de sete horas, alertando para a aproximação de mísseis e drones.

Esta foi a segunda noite de grandes ataques contra Kiev, depois de cerca de 250 'drones' e 14 mísseis balísticos terem sido detetados durante a madrugada de sábado pela força aérea ucraniana, a maioria dos quais visava a capital.

Em Moscovo, o autarca relatou mais de dez drones ucranianos a sobrevoar a capital russa.

"A equipa de emergência está a trabalhar no local onde os destroços caíram", escreveu Sergei Sobyanin na plataforma de mensagens Telegram.

Quatro aeroportos de Moscovo, incluindo o principal, Sheremetyevo, foram temporariamente encerrados e reabertos esta manhã, de acordo com a agência estatal de aviação russa Rossaviatsia.

Estes ataques ocorreram no meio de uma troca de prisioneiros, estando a etapa final prevista para hoje, o único resultado tangível das primeiras negociações diretas entre russos e ucranianos em Istambul, em meados de maio.

No sábado, 307 prisioneiros de guerra russos foram trocados pelo mesmo número de militares ucranianos, anunciaram Kiev e Moscovo.

A primeira parte desta grande troca, no formato de 1.000 por 1.000, envolveu 270 soldados e 120 civis de cada campo na sexta-feira.

