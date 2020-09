"A Sonae Indústria, SGPS, SA, informa [...] ter recebido, no dia 01 de setembro de 2020, da The Goldman Sachs Group, Inc., uma comunicação de participação qualificada", lê-se na informação remetida ao mercado.

Na sequência desta operação, o grupo passou a deter 2,37% de direitos de voto associados a ações.

Até então, o Goldman Sachs não fazia parte da estrutura acionista da empresa, segundo a informação disponibilizada no 'site' da mesma.

A Sonae Indústria é maioritariamente detida pela Efanor.

