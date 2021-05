"A economia da UE deverá crescer robustamente este ano e no próximo. O ressurgimento da pandemia e a necessidade de apertar as restrições relacionadas com a saúde resultaram num fraco início do ano, mas o ritmo mais rápido das vacinações nos últimos meses deverá permitir que as restrições sejam ainda mais atenuadas no segundo semestre do ano -- de facto, isto já está em curso -- e assim permitir que a economia recupere", declarou Paolo Gentiloni.

Falando em conferência de imprensa, em Bruxelas, no dia em que o executivo comunitário divulgou as previsões económicas de primavera, o comissário europeu da tutela comentou que esta "é uma perspetiva mais risonha do que a prevista nas previsões de inverno".

A Comissão Europeia reviu hoje em alta o ritmo da recuperação da economia europeia, estimando para este ano um crescimento de 4,3% na zona euro e de 4,2% na União, e de 4,4% em ambas em 2022.

As previsões macroeconómicas da primavera invertem a tendência registada nos anteriores exercícios de projeções macroeconómicas desde a chegada da pandemia da covid-19 à Europa, que levou a Comissão a sucessivas revisões em baixa, tendo agora Bruxelas melhorado consideravelmente as previsões de inverno divulgadas em fevereiro passado.

Segundo Paolo Gentiloni, este cenário mais otimista deve-se ainda à "recuperação mais forte do que anteriormente esperado da atividade e comércio mundiais" e ainda ao "impulso de crescimento proporcionado pela integração dos Planos de Recuperação e Resiliência".

